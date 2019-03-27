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З'явилися технічні характеристики Xiaomi Mi 9X – китайської версії Mi A3
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Минулого тижня у мережі з'явилася інформація про три нові недорогі смартфони Xiaomi, які фігурують під кодовими іменами Pyxis, Bamboo і Сosmos. Вважається, що Pyxis – це наступник нинішнього Xiaomi Mi 6X, який вийде на ринок під назвою Xiaomi Mi 9X.
Нові дані вказують, що Xiaomi Mi 9X, що мітить на чергового бестселера бренду, може бути представлений вже у наступному місяці.
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За попередніми даними, Xiaomi Mi 9X працює на базі SoC Snapdragon 675. Ця ж платформа служить основою Redmi Note 7 Pro, який, як ми недавно дізналися, залишиться ексклюзивом для Індії і Китаю. Також Xiaomi Mi 9X потішить великим дисплеєм AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з краплеподібним вирізом і вбудованим в екран сканером відбитків пальців.
Фронтальна камера, яка розміститься у вирізі, буде 32-мегапіксельною. Основна ж буде потрійною. Головний модуль – 48-мегапіксельний на сенсорі Sony IMX586, додатковий – 13-мегапіксельний з надширококутним об'єктивом. Нарешті, допоміжний модуль, що відповідає за аналіз глибини сцени, представлений сенсором роздільною здатністю 8 Мп.
За автономність буде відповідати акумулятор на 3300 мАг. Він буде підтримувати швидку 18-ватну зарядку.
Смартфон Xiaomi Mi 9X, як очікується, буде дуже тонким: товщина корпусу складе всього 7,5 мм. Також йдеться про те, що тильна сторона може бути оформлена вигнутим склом 2.5D і мати голографічне покриття, як у Xiaomi Mi 9. Мова йде про спеціальний процес фарбування, що забезпечує ефект переливу різними кольорами.
Називається і ціна Xiaomi Mi 9X – $ 250 за версію з 6 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR4x) і 64 ГБ флеш-пам'яті (eMMC 5.1). Тобто, Xiaomi Mi 9X обіцяє бути ще більш доступним, ніж нинішній бюджетний флагман Xiaomi Mi 9 SE при подібних характеристиках. Втім, Mi9 SE може похизуватися наявністю NFC, тому прихильникам потрібно буде визначитися, чи потрібен їм цей чип.
Залишилося дочекатися підтвердження цих характеристик і ціни з авторитетніших джерел. Наразі цю інформацію слід сприймати з часткою скепсису.
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