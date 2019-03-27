За потужністю Redmi Note 7 Pro порівнюється з флагманами минулих років

Redmi Note 7 Pro – покращена версія недавно представленого в Україні Redmi Note 7 – по продуктивності не поступається торішнім флагманам. На це вказують результати бенчмарків, офіційно представлені суббрендом Redmi.

У Note 7 Pro використовується восьмиядерний процесор Snapdragon 675 з двома ядрами Kryo 460 Gold (2,0 ГГц) і чотирма Kryo 460 Silver (1,7 ГГц).

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У одноядерному тесті бенчмарку Geekbench смартфон набирає 2402 бали, що приблизно на 50% більше у порівнянні з пристроями на базі Snapdragon 660. Також цей показник відповідає торішнім флагманам на Snapdragon 845.

Snapdragon 675 підтримує OpenGL 3.2 і Vulkan API, а також має апаратну оптимізацію під основні графічні "двигунці", такі як Unity, Unreal Engine і Messiah. У порівнянні з Snapdragon 660 цей чип демонструє значно менше помітних падінь fps в іграх, підтримуючи середнє значення у межах 29,9 кадра на секунду.

У AnTuTu Redmi Note 7 Pro набирає близько 185 000 балів, що порівнюється з флагманами 2017 року, які працювали на базі Snapdragon 835.

Раніше Xiaomi заявила, що Redmi Note 7 Pro не отримає глобальної версії, і не буде продаватися за межами Китаю і Індії. Це означає, що офіційно придбати цей гаджет в Україні буде неможливо.

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