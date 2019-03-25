У Xiaomi розповіли про глобальну версію Redmi Note 7 Pro: фанати розчаровані

Redmi Note 7 Pro не вийде за межі Китаю та Індії / MobiDevices

Компанія Xiaomi 25 березня офіційно презентує Redmi Note 7 в Україні. Втім, прихильники китайського виробника з нетерпінням очікують на вихід глобальної варіації Pro-версії з потужнішим процесором і правдивими 48 мегапікселями в основній камері. І у нас для них є погана новина.

У мережі з'явилася офіційна інформація від представника компанії щодо виходу Redmi Note 7 Pro за межами Китаю та Індії.

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Чомусь у Xiaomi вирішили, що Redmi Note 7 Pro залишиться ексклюзивом для китайського й індійського ринку, і чекати виходу глобальної версії фанатам не варто. Щось подібне уже було з Xiaomi Mi 8SE.

Як би мені не хотілося, я з жалем повідомляю всім, що Redmi Note 7 Pro не отримає офіційну міжнародну версію для інших країн, крім Китаю та Індії, у зв'язку з нашою продуктовою стратегією, – заявив представник Xiaomi.

Глобальна версія Redmi Note 7 Pro буде продаватися лише у Китаї та Індії

Нагадаємо, що відмінностями Redmi Note 7 Pro від звичайної версії стало використання потужнішого восьмиядерного процесора Snapdragon 675 і 48-мегапіксельного сенсора Sony IMX586 в основній камері.

У Китаї базовий варіант Redmi Note 7 Pro з 4 + 64 ГБ коштує близько $ 196.

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