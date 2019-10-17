Малефісента 2: трейлер і сюжет фільму Чаклунка: Повелителька темряви

Фільм "Чаклунка: Повелителька темряви" або ж "Малефісента 2" стартує в українському прокаті 17 жовтня. Дізнавайтесь, про що розповість продовження, а також дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрічка "Чаклунка: Повелителька темряви" від студії Disney не тільки продовжить історію Малефісенти та юної принцеси Аврори, а й нарешті поверне на екрани знамениту Анджеліну Джолі, яка виконала одну з головних ролей. Дата виходу фільму в Україні запланована на 17 жовтня, тому саме пора нагадати, про що йдеться у сюжеті.

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Сюжет фільму Чаклунка: Повелителька темряви

З моменту, коли Малефісента зачарувала Аврору, створивши ідею про Сплячу Красуню, минули роки. Між жінками залишились теплі стосунки, а хрещена робить все для щастя дівчини. Однак у житті Аврори настає серйозний етап – її коханий Філіп зробив пропозицію руки і серця. І поки король з королевою у захваті від такого вигідного повороту подій, то Малефісента надто переймається через те, що її похресниці можуть розбити серце. Чаклунка виступає проти шлюбу, однак заради Аврори вирішили попрощатись з гордістю та побувати в гостях у королеви Інгріт. Однак ця зустріч розставить все на свої місця. Чи можуть люди вживатись з мешканцями чарівного лісу – дізнаєтесь у кіно.

Триває пригодницьке фентезі 118 хвилин, а також має рейтинг у 12+. Нагадаємо, що у головних ролях Анджеліна Джолі, Ель Фаннінг, Мішель Пфайффер, Ед Скрейн, Джуно Темпл, Чиветел Еджіофор, Тереса Магоні.

Малефісента 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

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