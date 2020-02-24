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З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2

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Том Харді - фото 1
Том Харді / kinowar

У мережі з'явилися кадри зі зйомок Венома-2 з Томом Харді. Кадри з'явилися на офіційній сторінці в Instagram режисера і відомого фотографа Грега Вільямса.

Разом з Харді в кадр потрапив колега актора по цеху Вуді Харрельсон, який зіграє Карнажа.

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На чорно-білих фотографіях відображені моменти роботи над стрічкою за коміксами Marvel Веном-2. На одному з фото знятий Том Харді, який іде під проливним дощем, а його освітлюють двома прожекторами. На іншому фото Харді знятий разом з Вуді Харрельсоном.

Харді також опублікував кілька знімків, на яких зняті режисер стрічки Енді Серкіс і сценаристка Келлі Марсел. Нагадаємо, прем'єра стрічки відбудеться 2 жовтня 2020 року.

З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2 - фото 388166

З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2 - фото 388167

З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2 - фото 388168

З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2 - фото 388169

З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2 - фото 388170

З'явилися фото Тома Харді зі зйомок фільму Веном-2 - фото 388171

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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