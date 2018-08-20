Хто такий Веном від Marvel: все про персонажа і фільм

Хто такий Веном від Marvel: все про персонажа і фільм / krauzer

Прем'єра фільму "Веном" запланована вже на 4 жовтня. Радіо МАКСИМУМ розповідає, хто такий Веном, і чому варто піти на нього у кіно.

Вже у жовтні фанати коміксів Marvel і не тільки зможуть побачити перший сольний фільм про Венома – одного з найзатятіших ворогів Людини-павука. Хто він такий і чому вартий уваги?

І ще: Веном: вийшов новий трейлер фільму з Томом Харді

Історія персонажа за коміксами

Багато хто знає про Венома, як про ворога Людини-Павука. Сам персонаж Marvel вперше з'явився на сторінках коміксів ще у 1984 році, і відтоді творці кілька разів змінювали його носія, щоб втримати інтерес публіки, однак все поступово.

Хто такий і що таке Веном? Веном – це симбіот, який родом з далекої планети Клінтар, на якій мешкають істоти з колективним розумом. Важливо розуміти, що симбіот, віддаляючись від рідної землі, отримує більше власних рис характеру. Тому не варто вважати, що всі на планеті Клінтар бажають захопити світ, як захотілось Веному, коли він зустрів на Землі Людину-павука.

Спершу симбіот став ідеальним костюмом для Пітера Паркера і їхня співпраця була доволі непоганою, однак рівень інтелекту істоти зростав, як і намагання підкорити свого власника. Тому не дивно, що тіло Венома прикрашає саме символ Людини-павука.

Саме так і розпочалась історія протистояння позаземного симбіота та одного з улюблених героїв Marvel. До слова, позбутись від Венома не так просто, але вогонь та звукові вібрації (церковні дзвони) допомогли Паркеру.

Однак істота знайшла нове тіло, а саме журналіста Едді Брока. Жорстока доля відправила його до церкви, коли він дізнався про складну форму раку. Саме тоді симбіот скористався станом Брока, позбавивши його від страждання від хвороби. Як не дивно, але чоловік знайшов спільну мову з Веномом через неприязнь до Людини-павука. Саме про Едді Брока і йтиметься у новому фільмі, який не повторюватиме оригінальну історію.

Які сили має Веном

Уміє розмовляти. Хоча на початках Веном і був абсолютно німим паразитом, але після частої зміни власників навчився розмовляти.

Хоча на початках Веном і був абсолютно німим паразитом, але після частої зміни власників навчився розмовляти. Телепатичні здібності. Веному не потрібен фізичний контакт, щоб почати впливати на людський розум. У коміксах він умів видавати психічний крик, який змушував всіх навколо почуватися жахливо і депресивно і навіть коїти суїцид.

Веному не потрібен фізичний контакт, щоб почати впливати на людський розум. У коміксах він умів видавати психічний крик, який змушував всіх навколо почуватися жахливо і депресивно і навіть коїти суїцид. Камуфляж. Паразит здатен зливатися з навколишнім середовищем завдяки оптичним ефектам.

Паразит здатен зливатися з навколишнім середовищем завдяки оптичним ефектам. Самостійність. Хоч для життя Веном і потребує тіла, але здатен створювати екзоскелет для власного тіла, щоб полювати.

для життя Веном і потребує тіла, але здатен створювати екзоскелет для власного тіла, щоб полювати. Збільшення розмірів. Якщо у власника паразита стріляють, то він починає деформуватися та збільшуватися у розмірах. Саме через агресію симбіот виробляє додаткові гени, які додають сили та габаритів.

Якщо у власника паразита стріляють, то він починає деформуватися та збільшуватися у розмірах. Саме через агресію симбіот виробляє додаткові гени, які додають сили та габаритів. Дивіться трейлер фільму Веном онлайн:



Сюжет фільму Веном

Журналіст Едді Брок позбувається роботи через провалене інтерв'ю з бізнесменом та науковцем Карлтоном Дрейком, який працює над таємними проектами та дослідами над людьми. Однак чоловік дізнається про те, що цей зло-геній має у лабораторії невідому інопланетну істоту, яка дає людям незвичайні здібності. Через надмірну допитливість та те, що життя Брока йде коту під хвіст, журналіст проникає до лабораторії, однак все йде не за планом, і він зливається з симбіотом.

Знайти спільну мову з паразитом не так просто, як і дотримуватись його правил, але Едді вирішує боротись зі злочинцями. Щоправда, і Карлтон Дрейк бачить успішного піддослідного і вирішує нагадати про те, кому ж він належить.

Акторський склад фільму Веном

Едді Брок і Веном – Том Харді (Початок (2010), Воїн (2011) та Темний лицар повертається (2012), Шалений Макс: Дорога гніву (2015), Легенда Г'ю Гласса (2015)

– (Початок (2010), Воїн (2011) та Темний лицар повертається (2012), Шалений Макс: Дорога гніву (2015), Легенда Г'ю Гласса (2015) Енн Вайєн – Мішель Вільямс (Горбата гора (2005), Острів проклятих (2010), 7 днів і ночей з Мерилін (2011), Найвеличніший шоумен (2017)

– (Горбата гора (2005), Острів проклятих (2010), 7 днів і ночей з Мерилін (2011), Найвеличніший шоумен (2017) Карлтон Дрейк – Різ Ахмед (Джеймсон Борн (2016), Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія (2016)

– (Джеймсон Борн (2016), Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія (2016) Пітер Паркер (камео) – Том Холланд (Людина-павук)

– (Людина-павук) Вуді Гаррельсон (Голодні ігри (2012-2015) Ілюзія обману (2013), Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі(2017)

(Голодні ігри (2012-2015) Ілюзія обману (2013), Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі(2017) Дженні Слейт (Обдарована (2017), Готель Артеміда (2018)

Як виглядає Веном у коміксах Marvel

Just got this beauty in the mail. #Venom: Lethal Protector #1 Red Foil Variant....signed by Todd McFarlane and Stan Lee pic.twitter.com/QazD8Fuk9Z — Caleb Williams (@KnightGambit) 17 серпня 2018 р.

Як виглядає Веном у новому фільмі

Official Box Office Tracking has been "Updated" for #Venom...



Analysts have adjusted their tracking from $30-50 Million to $55-85 Million, which now pegs the film to break the October Opening Record (Gravity, $55 Million). Thoughts? pic.twitter.com/PpTabEqp5q — DR Movie News (@DRMovieNews) 16 серпня 2018 р.

Читайте також: Залізний кулак від Marvel: трейлер до другого сезону