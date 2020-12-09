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З'явилася нейромережа, яка озвучить ваше новорічне привітання голосом Санта-Клауса

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З'явилася нейромережа, яка озвучить ваше новорічне привітання голосом Санта-Клауса - фото 1

Британський стартап Synthesia, що спеціалізується на створенні фейкових роликів, запустив безкоштовний передноворічний сервіс. Він дозволяє озвучити привітання через віртуального Санта-Клауса.

Працює сайт просто: ви вписуєте текст, а Санта нібито промовляє його одержувачу. Втім, відправити можна і будь-який інший пристойний текст.

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Для проєкту знявся справжній актор, але його голос і міміку в роликах змінюють алгоритми. Щоб замовити поздоровлення, потрібно перейти на сайт Synthesia Santa, вписати текст, вибрати бажаний фон для Санти і вказати пошту, куди прийде лист з посиланням на готове відео.

Обробка займає від кількох хвилин до кількох годин – все залежить від завантаження сервера. Максимальна довжина повідомлення – 200 символів. Всі звернення перевіряють модератори і видаляють тексти, які містять непристойності або образи.

З'явилася нейромережа, яка озвучить ваше новорічне привітання голосом Санта-Клауса - фото 438513

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Джерело: synthesia
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