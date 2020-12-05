Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу

2020 рік видався доволі нелегким для людства, тому залишається лише вмикати гумор на максимум. Як і зробив Раян Рейнольдс, знявши нову рекламу додатку для знайомств, у якому є пара навіть для Сатани. Це варто побачити!

Не дарма кажуть, що у світі для кожного є друга половинку. Навіть, якщо ти сам диявол, то й для тебе знайдеться пара завдяки додатку Match та...Раяну Рейнольдсу. Саме компанія актора під назвою Maximum Effort презентувала рекламний ролик для нового порталу знайомств, який стрімко підкорює інтернет. Поки фанати чекають на новий фільм про Дедпула, то можна насолодитись не менш епічними відео від Рейнольдса.

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За сюжетом Сатана користується додатком та отримує сповіщення про ідеальний збіг. Тож він поспішає на зустріч з таємничою обраницею, яку звуть...2020. Доволі символічно, адже у цій парі всі підходять один одному максимально. Після романтичних пригод у ролику з'являється назва "Зробіть 2020 своїм роком, перш ніж швидко перемикнутися на 2021". Зацініть:

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