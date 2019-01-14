Meizu Note 9: з'явилася інформація про технічні характеристики смартфона

Як очікується, Meizu Note 9 може стати першим смартфоном компанії, представленим у 2019 році. Завдяки низці витоків і публікацій ми вже маємо можливість ознайомитися з технічними характеристиками та рендерами цього пристрою.

Якщо вірити рендерам, Meizu Note 9 стане першим смартфоном компанії, який отримає краплеподібний виріз у верхній частині дисплея. Апарат також зможе похизуватися дисплеєм діагоналлю 6,3 дюйма.

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Зображення задньої сторони смартфона поки не з'явилося в мережі. З чуток, на задній панелі немає сканера відбитків пальців, він, швидше за все, буде інтегрований на бічній грані. Разом з тим, відомо, що пристрій оснащений подвійною камерою на задній панелі, а головний модуль містить 48-мегапіксельний сенсор.

Meizu Note 9 покажуть 5 лютого

Також повідомляється, що в смартфоні Meizu Note 9 використовується процесор Snapdragon 6150. Це кодова назва для чипа, який надійде на ринок під комерційною назвою Snapdragon 675. Передбачається, що новинка отримає батарею на 4000 мАг. Що стосується програмної частини, то повідомляється про наявність ОС Android 9 Pie з останньою версією оболонки Flyme UI.

Meizu Note 9 покажуть 5 лютого

Офіційна презентація смартфона Meizu Note 9 очікується 5 лютого. З огляду на, що ця модель буде прямим конкурентом смартфона Redmi Note 7, чия ціна стартує з позначки $ 147, можна очікувати вартість стартової конфігурації Meizu Note 9 на тому ж рівні.

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