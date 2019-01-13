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Sony закриває популярну лінійку смартфонів і обіцяє важливі зміни
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Мобільний підрозділ компанії Sony проходить реструктуризацію і готується до важливих змін. Першими кроками на шляху до цього стали зміна керівництва та нова стратегія.
Дон Меса, віце-президент Sony Mobile з маркетингу, дав інтерв'ю порталу Digital Trends, розповівши про плани компанії і відмову від популярної лінійки смартфонів.
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Ми зазнали багато змін. Кожен компонент нашого бізнесу було порушено. Ми збираємося анонсувати продукти на MWC. Те, що ми представимо, буде першим кроком, який показує напрямок, в якому ми рухаємося, – розповів Дон Меса.
Він зазначив, що мережі п'ятого покоління є важливим етапом у розвитку індустрії, але поспішати з їх впровадженням немає сенсу. Для початку Sony хоче переконатися, що з появою цієї технології в смартфонах користувачі отримають позитивний досвід.
Говорячи про майбутні пристрої, Дон Меса без будь-яких подробиць зазначив, що вони мають намір поліпшити мобільні камери. За наявними даними, прийдешній Xperia XZ4, презентація якого очікується на MWC 2019, отримає потрійну основну камеру – вперше в історії компанії.
А ось для любителів компактних смартфонів Меса зробив невтішну заяву. За його словами, такий формфактор просто не користується великою популярністю, тому вихід Xperia XZ4 Compact зараз під великим питанням.
"Ми дуже довго залишалися з Compact через простоту його використання. Завжди є місце для різних розмірів, але люди хочуть значно більше простору для контенту", – зазначив Дон Меса.
За даними авторитетного інсайдера OnLeaks, так міг виглядати Sony Xperia XZ4 Compact:
У 2018 році багато виробників почали випускати ігрові смартфони, але судячи зі слів представника Sony, очікувати мобільного пристрою PlayStation у найближчому майбутньому явно не варто.
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