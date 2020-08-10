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Як часто потрібно займатися сексом, аби почуватися щасливими
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Шведська асоціація сексуальної освіти вивчила сексуальні звички шведів і виявила, що кожен четвертий займається сексом раз на два місяці або навіть рідше. На думку експертів, це дуже мало для людей, які перебувають у стосунках. Скільки ж потрібно кохатися, аби почуватися щасливими.
Сексологи назвали своєрідну "золоту середину", яка зробить людину не лише фізично здоровішою, а й додасть їй відчуття щастя. То як же часто потрібно займатися сексом?
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"Приблизно раз на тиждень – це, схоже, найбільш підходяща частота, якщо брати у середньому. Але найважливіше для здорового сексуального життя, щоб людина займалася сексом з правильних міркувань. Приклади правильних мотивів: бажання провести час захоплююче і осмислено, випробувати почуття близькості, задоволення або навіть пограти. Значно гірше, якщо людина за допомогою сексу намагається уникнути чогось неприємного – ниття партнера, який випрошує секс, занепокоєння з приводу того, що в стосунках щось не так, або відчуття, що вас не кохають", – пояснюють фахівці.
При цьому сексологи додають, що не можна безпосередньо пов'язувати частоту сексу і гармонію у стосунках. Однак відсутність сексу при повному фізичному здоров'ї обох партнерів говорить про віддалення їх один від одного.
Дослідження показало, що пари, в яких присутній регулярний секс, набагато щасливіші за тих, де він епізодичний або відсутній зовсім. Головне тут не вирішувати за допомогою сексу усі проблеми, які виникають у стосунках.
"Можна бути цілком щасливим у стосунках і без частого сексу – або нещасним, попри те, що ви з партнером постійно займаєтеся сексом. Якщо вам здається, що секс зробить ваші стосунки щасливішими, придивіться до цієї ідеї краще. Чому ви так вважаєте? Чи не думаєте ви, скажімо, що активніше статеве життя дозволить вам менше сваритися? Тоді, може, варто опрацювати ваші сварки, замість того щоб частіше стрибати у ліжко?" – радить фахівець по сексу.
Буває, що люди опиняються у ситуації, коли секс стає черговим способом вирішення всіх проблем. А іноді саме частий секс і створює ті самі проблеми. Шукайте "золоту середину" у своїх стосунках і ви, аби отримувати задоволення та почуватися щасливими щодня.
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