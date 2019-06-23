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Звучить не дуже, але ці два запахи позитивно впливають на пам'ять

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Вивчити нову інформацію можна за допомогою неприємних запахів - фото 1
Вивчити нову інформацію можна за допомогою неприємних запахів

Міжнародна команда вчених стверджує, що огидні запахи, наприклад, гною або гнилої риби, можуть допомогти в запам'ятовуванні великих обсягів інформації. Тепер живіть з цим!

У 1972 році когнітивний психолог Ендель Тульвингом розділив людську пам'ять на два типи: епізодичну та семантичну.

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  • Епізодична пам'ять відповідає за спогади про конкретні події, ситуації та переживання, які мають сильне емоційне забарвлення.
  • Семантична пам'ять відповідальна за загальні знання людини: слова, правила, абстрактні ідеї. Саме вона дозволяє людям користуватися мовами.

Ці два види пам'яті можуть працювати разом, коли людині потрібно засвоїти багато інформації – вона запам'ятовується краще, якщо вписати її у свій особистий досвід.

Якщо зв'язати нову інформацію з найбільш огидним вам запахом, то успішне запам'ятовування забезпечено, кажуть вчені. Вони перевірили цей спосіб на групі підлітків і дорослих людей.

Бридкі запахи допомагають запам'ятовувати нову інформацію - фото 335980

Учасникам дослідження запропонували виконати кілька завдань на запам'ятовування: одні були посилені огидними запахами, а інші – ні. Через 24 години вчені перевірили, як люди запам'ятали інформацію – завдання з запахами відклалися в пам'яті значно сильніше.

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Джерело: CSHLP
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