Звучить не дуже, але ці два запахи позитивно впливають на пам'ять

Міжнародна команда вчених стверджує, що огидні запахи, наприклад, гною або гнилої риби, можуть допомогти в запам'ятовуванні великих обсягів інформації. Тепер живіть з цим!

У 1972 році когнітивний психолог Ендель Тульвингом розділив людську пам'ять на два типи: епізодичну та семантичну.

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Епізодична пам'ять відповідає за спогади про конкретні події, ситуації та переживання, які мають сильне емоційне забарвлення.

відповідає за спогади про конкретні події, ситуації та переживання, які мають сильне емоційне забарвлення. Семантична пам'ять відповідальна за загальні знання людини: слова, правила, абстрактні ідеї. Саме вона дозволяє людям користуватися мовами.

Ці два види пам'яті можуть працювати разом, коли людині потрібно засвоїти багато інформації – вона запам'ятовується краще, якщо вписати її у свій особистий досвід.

Якщо зв'язати нову інформацію з найбільш огидним вам запахом, то успішне запам'ятовування забезпечено, кажуть вчені. Вони перевірили цей спосіб на групі підлітків і дорослих людей.

Учасникам дослідження запропонували виконати кілька завдань на запам'ятовування: одні були посилені огидними запахами, а інші – ні. Через 24 години вчені перевірили, як люди запам'ятали інформацію – завдання з запахами відклалися в пам'яті значно сильніше.

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