Ви здивуєтесь: цей продукт допомагає зміцнити пам'ять

Американські науковці виявили популярний продукт, який дозволяє зберегти хорошу пам'ять у похилому віці. І йдеться не про фрукт чи ягоду!

Учені з Університету Луісвілля дійшли до висновку, що є доволі простий спосіб посилити пам'ять у людей літнього віку. Для цього потрібно додати до раціону один продукт, який найефективніше бореться з погіршення когнітивних функцій.

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Виявилось, що серед величезної кількості корисних овочів, фруктів та ягід найкращим для пам'яті є часник. Річ у тому, що він містить речовину під назвою діаллілсульфід, яка позитивно впливає на мислення та не дозволяє мозку послаблювати пам'ять. До того ж, часник додає пікантності багатьом стравам, а також покращує роботу кишківника.

Часник покращує пам'ять

Однак варто пам'ятати, що, крім корисних властивостей, часник має і свої протипоказання. Тому ним не варто захоплюватись людям, які мають проблеми зі шлунком.

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