Ви здивуєтесь: цей важливий фактор сприяє довголіттю

Ні для кого не секрет, що на тривалість життя впливає раціон, фізична активність та наявність шкідливих звичок, однак є ще один фактор, який дозволяє людям за 40 продовжити молодість. І йдеться зовсім не про особливі хобі чи регулярну зарядку!

Геронтологи, які вивчають старіння людей та способи уповільнити цей процес, виявили ще одну важливу для молодості річ. Окрім відсутності шкідливих звичок, уникання стресу, активного життя та правильного харчування, варто не забувати про спілкування.

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Тривалі дослідження підтвердили, що люди мають більше шансів на довголіття, якщо регулярно підтримують зв'язок з 4-5 друзями. Звісно ж, якщо їх більше, то це лише покращує ситуацію, але саме цифра у 4-5 є мінімальною.

Тому медики рекомендують усім людям у віці 40-45 не нехтувати своїм фізичним на емоційнім здоров'ям, адже зовсім не пізно взятися за себе. Замисліться щодо пріоритетів у житті та не нехтуйте близькими людьми та живим спілкуванням. Адже це підбадьорить та дозволить стати щасливішим, а також жити довше.

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