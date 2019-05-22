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Найкращі в ліжку: науковці вразили новою заявою

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Фізична активність позитивно впливає на потенцію - фото 1
Фізична активність позитивно впливає на потенцію

Ми неодноразово наголошуємо на тому, що спортом потрібно займатися. Науковці нещодавно навели ще один вагомий аргумент нарешті записатися до спортзалу, і він вам однозначно сподобається.

Отже, а тепер переходимо до деталей. Дослідники Гарвардської школи суспільної охорони здоров'я з'ясували, що спортсмени не лише частіше займаються сексом, а й мають підвищений сексуальний апетит, адже у них після тренування підвищується лібідо.

І ще: Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним

Крім того, спорт покращує кровотік, що, у свою чергу, позитивно впливає на ерекцію!

Цифри: у віковій групі між 45-60 років 4-5 тренувань на тиждень скорочують ризик імпотенції аж (!) на 80%. Погодьтесь, звучить приголомшливо!

Не лінуйтесь регулярно займатися спортом - фото 329531

Також чоловіки, котрі займаються спортом, більш витривалі не лише у залі, а й у ліжку. Але науковці зазначають, що надмірна фізична активність може стати причиною діаметрально протилежних процесів, тому не варто забувати про те, що у всьому має бути міра!

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Джерело: Mport
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