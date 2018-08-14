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Звичайне життя в Боснії та Герцеговині у фото

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Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 1
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Талановитий фотограф показав свою подорож до Боснії та Герцеговини, роблячи акцент на житті місцевих мешканців.

Знайомтесь, Міхал Слечек (Michal Sleczek) – талановитий фотограф, якому кілька років тому випала нагода побути більше як 7 місяців в Боснії та Герцеговині. Тоді він вперше побачив ці країни та зробив чимало кадрів з людьми та пейзажами.

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"Люди, здається, щасливі зараз, у деяких погане життя, але багато будівель нагадують про війну – дірки все ще видно не лише у Сараєво, а й у будинках по всій країн", – відзначає він.

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Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269885
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269884
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269883
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269882
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269881
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269880
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269879
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269878
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269877
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269876
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269875
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269874
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269873
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269872
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269871
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269870
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269869
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269868
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269866
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek
Подорож до Боснії та Герцеговини - фото 269865
Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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