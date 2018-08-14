Звичайне життя в Боснії та Герцеговині у фото

Талановитий фотограф показав свою подорож до Боснії та Герцеговини, роблячи акцент на житті місцевих мешканців.

Знайомтесь, Міхал Слечек (Michal Sleczek) – талановитий фотограф, якому кілька років тому випала нагода побути більше як 7 місяців в Боснії та Герцеговині. Тоді він вперше побачив ці країни та зробив чимало кадрів з людьми та пейзажами.

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"Люди, здається, щасливі зараз, у деяких погане життя, але багато будівель нагадують про війну – дірки все ще видно не лише у Сараєво, а й у будинках по всій країн", – відзначає він.

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

Подорож до Боснії та Герцеговини / Michal Sleczek

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