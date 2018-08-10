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Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами

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Взимку температура в Іфрані часто падає нижче нуля - фото 1
Взимку температура в Іфрані часто падає нижче нуля / theculturetrip

Як виглядає дивовижне, мальовниче, унікальне містечко Іфран в Африці.

Тут ростуть кедри і лежить... сніг. А гірськолижні траси і будиночки, криті рожевою черепицею, доповнюють типовий європейський пейзаж. Іфран вважається найхолоднішим місцем Африки.

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Дивний курорт розташований на території Марокко, в декількох годинах їзди на машині від Касабланки або Рабату. Однак нічого марокканського в цьому містечку немає. Тут дуже зелено, багато парків і озер, пасовищ, а взимку в горах часто можна побачити сніг і людей, які катаються на лижах або санках.

Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269264
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269263
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269262
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами

Взимку температура тут часто падає нижче нуля, і саме в Іфрані одного разу були зафіксовані рекордні для африканського континенту морози, -24°C. А за останні роки в місті навіть з'явилася традиція проводити в кінці січня "сніговий фестиваль", приурочений зимовому сезону.

Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269267
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269269
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269270
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами - фото 269266
Африканське місто, яке можна сплутати з Альпами

Іфран побудували французи на початку минулого століття за часів колонізації. Швидше за все вони виявили в горах "шматочок зими" і вирішили облаштувати їх за європейським типом: як місце відпочинку від африканської жари, що виснажує, і як нагадування про батьківщину.

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Джерело: theculturetrip
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