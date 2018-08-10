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Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці

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Бранденбург виглядає досить скромно на тлі промислового Берліна - фото 1
Бранденбург виглядає досить скромно на тлі промислового Берліна / fubiz

Роботи Ральфа Грейфа здивують вас: на них ви побачите реалії життя глибинки у Німеччині.

Головним героєм в серії німецького фотографа Ральфа Грейфа "Бранденбурзьке село" стало маленьке містечко з властивим йому спокоєм.

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Розташований в північно-східній Німеччині, Бранденбург виглядає досить скромно на тлі промислового Берліна. Однак за останні роки все змінилося. Кілька компаній переїжджають в село, вдихаючи нове життя в регіон. Ця серія знімків - спроба документувати ландшафт у процессі його трансформації.

"Я намагаюся зафіксувати зміни, що відбуваються в цій галузі, і зберегти на фотографії ті місця, які ось-ось зникнуть", – каже фотограф.

Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269146
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269145
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269144
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269143
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269142
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269141
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269140
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269139
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці - фото 269138
Час зупинився: як живуть люди у німецькій глибинці

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Джерело: fubiz
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