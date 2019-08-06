Зважені та щасливі 9: оголошена дата виходу і тренери проєкту 2019

Уже незабаром стартує 9 сезон проєкту "Зважені та щасливі", який покаже історії українців із зайвою вагою. Цього разу учасники будуть не лише худнути, а ще й спробують побудувати стосунки. До вашої уваги дата виходу "Зважених та щасливих"!

Прем'єра проєкту "Зважені та щасливі 9" відбудеться на телеканалі СТБ вже 29 серпня 2019 року. У новому сезоні ми побачимо зміни в складі команди: роль ведучої зайняла Аніта Луценко, а лави тренерів поповнив кінопродюсер, екс-Холостяк та учасник "Танців з зірками" Іраклі Макацарія.

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Допомагати учасникам худнути також буде незмінна тренерка Марина Боржемська, а в питаннях харчування їм пощастить консультуватися з дієтологом Світланою Фус.

У 2019 році "зважені" зможуть досягти одразу двох цілей. Найголовнішим їхнім завданням, звісно ж, буде втрата зайвої ваги. Однак тепер кожен зможе знайти й щастя в особистому житті. Новий формат шоу дозволить учасникам спробувати побудувати особисті стосунки. Допомагати їм у цьому буде професійний психолог Анна Кушнерук.

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