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Переможець Зважені та щасливі знову набрав 220 кг (фото до і після)

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Микола Ворошнов - фото 1
Микола Ворошнов / stb

На проєкт Зважені та щасливі повернувся переможець першого сезону, колишній хокеїст Микола Ворошнов. Як він виглядає зараз?

Тривають зйомки дев'ятого сезону проєкту Зважені та щасливі. На місце ведучої повернулася Аніта Луценко, а тренерами стали Марина Боржемська та Іраклі Макацарія.

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У цьому році за нове щасливе майбутнє борються дев'ять чоловіків і дев'ять жінок. Однією з учасниць стала українська оперна співачка Олена Гребенюк.

Олена Гребенюк - фото 345306
Олена Гребенюк

На проєкт повернувся також переможець першого сезону, колишній хокеїст Микола Ворошнов. У 2011 році його вага становила 175 кілограмів. За час проєкту він скинув 85 кілограмів. Завдяки своєму тренеру Аніті Луценко Коля повернувся у спортивну форму і довгий час підтримував вагу. Після проєкту він працював в Канаді хокейним тренером. Але чотири роки тому Микола повернувся в Україну і поїхав в зону АТО. На жаль, харчування на фронті далеке від правильного. Як результат, зайва вага повернулася.

Переможець Зважені та щасливі знову набрав 220 кг (фото до і після) - фото 345307
Переможець Зважені та щасливі знову набрав 220 кг (фото до і після) - фото 345308

На дев'ятий сезон Микола Ворошнов прийшов з вагою 220 кілограмів і став учасником команди Марини Боржемської.

Прем'єра дев'ятого сезону найбільш вагомого шоу країни Зважені та щасливі відбудеться восени 2019 року. Не пропустіть!

І ще: Зважені і щасливі 8: нова ведуча шоу набрала 12 кг (фото до і після)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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