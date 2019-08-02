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Переможець Зважені та щасливі знову набрав 220 кг (фото до і після)
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На проєкт Зважені та щасливі повернувся переможець першого сезону, колишній хокеїст Микола Ворошнов. Як він виглядає зараз?
Тривають зйомки дев'ятого сезону проєкту Зважені та щасливі. На місце ведучої повернулася Аніта Луценко, а тренерами стали Марина Боржемська та Іраклі Макацарія.
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У цьому році за нове щасливе майбутнє борються дев'ять чоловіків і дев'ять жінок. Однією з учасниць стала українська оперна співачка Олена Гребенюк.
На проєкт повернувся також переможець першого сезону, колишній хокеїст Микола Ворошнов. У 2011 році його вага становила 175 кілограмів. За час проєкту він скинув 85 кілограмів. Завдяки своєму тренеру Аніті Луценко Коля повернувся у спортивну форму і довгий час підтримував вагу. Після проєкту він працював в Канаді хокейним тренером. Але чотири роки тому Микола повернувся в Україну і поїхав в зону АТО. На жаль, харчування на фронті далеке від правильного. Як результат, зайва вага повернулася.
На дев'ятий сезон Микола Ворошнов прийшов з вагою 220 кілограмів і став учасником команди Марини Боржемської.
Прем'єра дев'ятого сезону найбільш вагомого шоу країни Зважені та щасливі відбудеться восени 2019 року. Не пропустіть!
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