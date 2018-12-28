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Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу

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Переможці шоу Зважені та щасливі 8 - фото 1
Переможці шоу Зважені та щасливі 8

На телеканалі СТБ відбувся фінал шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон. Дізнайтеся, хто переміг у проекті, та дивіться фото, як всі учасники перевтілилися за вісім місяців!

Найбільше кілограмів за час проекту вдалося позбутися команді червоних. Саме Олег і Богдан Буряки (батько і син; тренер Марина Боржемська-Узелкова) – переможці шоу "Зважені і щасливі 2018".

Переможці шоу скинули 144 кг на двох - фото 298083

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Так, Олег прийшов з вагою 158 кг, а Богдан – з вагою 168 кг. За вісім місяців проекту Олег позбувся 69 кг, а Богдан скинув 75 кг. Вони виграли 400 тисяч гривень та кардинально перевтілилися.

Кардинальне перевтілення на шоу Зважені і щасливі 2018 - фото 298084

Кардинальне перевтілення на шоу Зважені і щасливі 2018 - фото 298086

А от домашнє зважування виграла команда синіх – Олександр і Наталія Валігурські (син і матір з Івано-Франківська; тренер Слава Узєлков). Вага Наташі на початку шоу складала 140 кг, а Саші – 195 кг (найважчий учасник восьмого сезону).

Переможці домашнього зважування Саша і Наташа Валігурські - фото 298087
Переможці домашнього зважування Саша і Наташа Валігурські

За вісім місяців Саші вдалося позбутися 90 кг, а Наталя схудла на 58 кг. Вони отримали приз у розмірі 200 тисяч гривень.

Саша - фото 298089
Саша
Наталія - фото 298088
Наталія

При цьому тренер "Зважених" Василь Вірастюк на фіналі розповів про те, що він разом з учасниками також зумів схуднути. Зараз його вага тримається в межах 134-135 кг, а прийшов він на шоу з 153 кг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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