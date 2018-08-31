Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень

30 серпня відбулася прем'єра шоу "Зважені та щасливі". 8 сезон проекту відкрив тренер Василь Вірастюк, який не тільки допомагає учасникам, а й худне сам. Дізнайтеся, який результат богатир показав за 1 тиждень!

У 2018 році зважування кожного випуску шоу "Зважені та щасливі 8 сезон" буде починатися з Василя Вірастюка: він не тільки тренує своїх учасників, але і сам скидає вагу. Завдяки меню, яке йому склала ведуча Мирослава Ульяніна, і посиленим заняттям, на вагах силач показав результат - 3 кілограми. Початкова вага Вірастюка становила 153 кг.

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Василь Вірастюк у Зважених і Щасливих

Відзначимо, що у першому випуску шоу "Зважені та щасливі 8" останнє місце посіла команда фіолетових. Валя і Наталя скинули по одному кілограму та опинилися під жовтою лінією.

1 випуск Зважені та щасливі 8 сезон від 30-08-2018 - дивитися відео онлайн:

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