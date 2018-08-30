Зважені і щасливі 8: нова ведуча шоу набрала 12 кг (фото до і після)

Новий сезон проекту "Зважені та щасливі" розповість глядачам не тільки про те, як худнути, але і як набирати правильну якісну вагу на прикладі ведучої шоу.

Сьогодні, 30 серпня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться довгоочікувана прем'єра нового 8 сезону реаліті-проекту "Зважені та щасливі", новою ведучою якого стала Мирослава Ульяніна. Саме вона у новій рубриці сезону #стопанорексія буде розповідати про те, як правильно набирати вагу.

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Рік тому Мирослава Ульяніна настільки захопилася правильним харчуванням і постійним схудненням, що не помітила, як вага досягла 38 кг, що набагато нижче за норму при її рості. Зараз вона змогла зупинитися і набрати кілограми і її вага уже становить понад 50 кг.

Ведуча Мирослава Ульяніна

Нова ведуча на своєму прикладі разом з фахівцями розбиратиме складну психологічну проблему, причини її виникнення та методи лікування.

Мирослава Ульянина – відомий український блогер, що активно пропагує здоровий спосіб життя. Журналістка, ЗСЖ-адепт, засновниця проекту про здорове харчування Healthy Brunch, консультант і лектор в сфері health, wellness and fitness. На телебаченні вона працює ще з 2008 року.

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