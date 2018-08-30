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Холостяк 9: оголошено ім'я нового героя шоу
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Телеканал СТБ розкрив ім'я головного героя романтичного реаліті Холостяк 9. Уже наступного року красуні з усієї України боротимуться за серце популярного ведучого та редактора Микити Добриніна.
У свої 30 років Микита Добринін встиг побудувати успішну кар'єру на телебаченні і радіо, а ще став головним редактором чоловічого журналу. Однак через постійну зайнятість він все ще самотній, тож свою другу половинку чоловік буде шукати на шоу Холостяк 9.
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"Моє життя досить динамічне і насичене, тому дім для мене є фортецею, в яку хочеться повертатися, де мені і моїй дівчині повинно бути спокійно і затишно разом. Я той чоловік, який завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і стосунки варто боротися. Щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половину на цьому проекті", – зізнався новий холостяк.
Відзначимо, що цьогоріч автори проекту вперше дали можливість запропонувати ім'я нового героя глядачам. "Нам приємно, що вибір глядачів (а ім'я Микити звучало в коментарях найчастіше) абсолютно збігається з нашим", – підсумували на каналі СТБ.
При цьому завоювати серце Микити учасницям буде не так просто, адже чоловік вже був одружений, тож чудово розуміє, що саме він шукає в довгострокових стосунках. За словами телеведучого, він досить вимогливий до характеру і зовнішності своєї обраниці, хоча і не категоричний, також не відкидає стосунки з дівчиною, у якої є діти.
Головне, щоб вона була моєю людиною. З нею повинно бути легко, – говорить Микита.
Коротка довідка:
Микита Добринін народився 30 грудня 1987 года, виріс в Чернівцях. У 2009 році закінчив факультет журналістики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. З 2005-го, будучи студентом, Микита почав працювати ведучим на місцевих радіостанціях і телеканалі "Чернівці". У 2008-му майбутній Холостяк переїхав до Києва і став ведучим на радіо, після чого почалася його успішна кар'єра телеведучого на всеукраїнських каналах.
Нагадаємо, що прем'єра реаліті Холостяк 9 сезон запланована на березень 2019 року. Імена учасниць нового сезону стануть відомі пізніше.
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