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Звабливу Нікі Мінаж не впізнали на обкладинці нового Vogue

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Нікі Мінаж прикрасила новий Vogue - фото 1
Нікі Мінаж прикрасила новий Vogue / instagram.com/nickiminaj

Американська хіп-хоп-виконавиця Нікі Мінаж здивувала своїх фанатів суворим образом на обкладинці нового номера глянцю Vogue.

35-річна Нікі Мінаж не втомлюється тішити фанатів появою у медіа. Нещодавно спекотна виконавиця роботами презентувала не менш гарячий кліп на пісню Ganja Burn, де танцює у піску з мінімальною кількістю одягу. А тепер зірка, за профілем в соцмережі Instagram якої стежить понад млн користувачів, постала на обкладинці осіннього номера Vogue Arabia. Чорні стримані шати та суворий погляд Нікі вразив фантів, які не одразу впізнали зірку.

І ще: Раптово випущений альбом Нікі Мінаж став хітом продажів за добу

"Я тут не для того, щоб грати. Я така ж розумна, талановита та креативна, як будь-який чоловік", – заявила реперка, останній альбом якої опинився на першій сходинці у чартах у 85 країнах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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