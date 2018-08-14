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Гаряча Нікі Мінаж танцює у піску в новому кліпі Ganja Burn (18+)

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Новий кліп Нікі МінажGanja Burn - фото 1
Новий кліп Нікі МінажGanja Burn

Американська хіп-хоп співачка Нікі Мінаж випустила спекотний кліп на трек Ganja Burn, який одразу став хітом!

25-річна Нікі Мінаж не втомлюється тішити фанатів новими відвертими роботами. Цього разу зірка випустила гарячий кліп на пісню Ganja Burn, який за добу зібрав понад мільйон переглядів та впевнено вибивається у топи. У ролику реперка удає королеву, яку скинули з трону її вороги, однак вона не здається і буде мститись. До слова, майже весь кліп Нікі звабливо танцює у піску.

І ще: Раптово випущений альбом Нікі Мінаж став хітом продажів за добу

Nicki Minaj - Ganja Burn, дивіться кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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