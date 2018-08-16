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Хайді Клум показала, як готується до шоу

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Хайді Клум без макіяжу - фото 1
Хайді Клум без макіяжу / instagram.com/heidiklum

Німецька топ-модель Хайді Клум потішила фанатів відео з підготовки до ефіру шоу America's Got Talent.

45-річна акторка, топ-модель та ведуча Хайді Клум встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram з понад 4,9 млн фанатів. Нещодавно красуня поділилась відео зборів перед ефіром America's Got Talent. На записі Хайді без косметики сидить у кріслі перед візажистами, стилістами та перукарями, які творять магію. Щоправда, як відзначили прихильники, модель чудово виглядає і без шаленої кількості штукатурки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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