Хайді Клум показала, як готується до шоу

Німецька топ-модель Хайді Клум потішила фанатів відео з підготовки до ефіру шоу America's Got Talent.

45-річна акторка, топ-модель та ведуча Хайді Клум встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram з понад 4,9 млн фанатів. Нещодавно красуня поділилась відео зборів перед ефіром America's Got Talent. На записі Хайді без косметики сидить у кріслі перед візажистами, стилістами та перукарями, які творять магію. Щоправда, як відзначили прихильники, модель чудово виглядає і без шаленої кількості штукатурки.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 15 Авг 2018 в 4:11 PDT

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