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Звабливий ангел Victoria's Secret сфотографувалася в сауні

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Лаїс Рібейро - фото 1
Лаїс Рібейро / vokrugsveta

Модель Лаїс Рібейро виклала в соціальну мережу фото у відвертому купальнику. Шанувальники у захваті!

Бразильська топмодель, ангел компанії Victoria's Secret порадувала своїх шанувальників гарячими знімками з сауни.

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Фото дівчина виклала в своєму Instagram-акаунті. На кадрах 29-річна Лаїс позує в бежевому роздільному купальнику з сітчастої тканини. Один зі знімків, які виклала в соцмережу модель, виявився зовсім пікантним. На фото можна розглянути груди Рібейро.

Шанувальники поставили публікації Лаїс майже 130 тисяч лайків і написали понад 900 коментарів.

Звабливий ангел Victoria's Secret сфотографувалася в сауні - фото 400018

Звабливий ангел Victoria's Secret сфотографувалася в сауні - фото 400019

Звабливий ангел Victoria's Secret сфотографувалася в сауні - фото 400020

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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