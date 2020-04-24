Звабливий ангел Victoria's Secret сфотографувалася в сауні

Модель Лаїс Рібейро виклала в соціальну мережу фото у відвертому купальнику. Шанувальники у захваті!

Бразильська топмодель, ангел компанії Victoria's Secret порадувала своїх шанувальників гарячими знімками з сауни.

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Фото дівчина виклала в своєму Instagram-акаунті. На кадрах 29-річна Лаїс позує в бежевому роздільному купальнику з сітчастої тканини. Один зі знімків, які виклала в соцмережу модель, виявився зовсім пікантним. На фото можна розглянути груди Рібейро.

Шанувальники поставили публікації Лаїс майже 130 тисяч лайків і написали понад 900 коментарів.

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