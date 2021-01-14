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Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру

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Жозефін Скрівер топлес - фото 1
Жозефін Скрівер топлес / instagram.com/josephineskriver

Популярна модель Жозефін Скрівер показала шанувальникам фото з відпочинку, на яких позує в купальнику та топлес, і від цих знімків неможливо відвести погляд!

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх звичайних буднів, а також з фотосесій.

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Хоч зараз у красуні і канікули, але вона не припиняє тішити фанатів сонячними світлинами. Цього разу Жозефін похизувалась ідеальною фігурою у бікіні та топлес. Якщо хтось і вагався, чи справді ангели Victoria's Secret виглядають так розкішно у звичайному житті, то ці фото точно розвіюють всі сумніви.

Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру - фото 443106

Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру - фото 443107

Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру - фото 443108

Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру - фото 443109

Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру - фото 443110

Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру - фото 443111

Джерело фото: instagram.com/josephineskriver

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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