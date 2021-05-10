Звабливий ангел: Меган Фокс засвітила бюст (18+)

Популярна акторка Меган Фокс опинилась у центрі уваги мережі через пікантний образ та відсутність спіднього. Ця красуня не припиняє дивувати!

34-річна американська акторка та модель Меган Фокс не надто активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, однак кожен її пост викликає захват у прихильників. До слова, за зіркою "Трансформерів" стежать понад 11 мільйонів осіб.

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Нещодавно ж Меган долучилась до тренду на відсутність спіднього, адже опублікувала фото, на яких позує у чорній прозорій футболці без бюстгальтера. Кумедно, що фоном для кадрів стало неба та німб. Як зазначила сама зірка, відбулось встановлення помилкової особистості.

Джерело фото: instagram.com/meganfox

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