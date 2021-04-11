Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу часто стикається зі звинуваченнями щодо ретушування своїх форм. І нові фото дівчини в купальнику підтверджують, що вона не соромиться показувати правду.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу знає, як перетворити профіль в соцмережі Instagram у справжній бізнес, адже за її сторінкою стежать понад 12 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також має власну програму для ідеальної форми.

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Нещодавно дівчина поділилась серією фото в ретро-купальнику, який лише підкреслив її підтягнуту фігуру. А відсутність ретуші викликала захват у шанувальників, адже Теммі і справді має чудовий вигляд без фоторедакторів та не соромиться це демонструвати.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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