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Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас

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Теммі Хемброу в купальнику - фото 1
Теммі Хемброу в купальнику / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу часто стикається зі звинуваченнями щодо ретушування своїх форм. І нові фото дівчини в купальнику підтверджують, що вона не соромиться показувати правду.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу знає, як перетворити профіль в соцмережі Instagram у справжній бізнес, адже за її сторінкою стежать понад 12 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також має власну програму для ідеальної форми.

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Нещодавно дівчина поділилась серією фото в ретро-купальнику, який лише підкреслив її підтягнуту фігуру. А відсутність ретуші викликала захват у шанувальників, адже Теммі і справді має чудовий вигляд без фоторедакторів та не соромиться це демонструвати.

Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас - фото 455091

Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас - фото 455092

Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас - фото 455093

Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас - фото 455094

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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