54-річна Холлі Беррі підкорила фанатів своїм виглядом

Голлівудська актриса Холлі Беррі поділилася знімком в білизні і здивувала шанувальників стрункою статурою. Фоловери у захваті!

Відповідний кадр з'явився на її сторінці в Instagram.

І ще: Донька Брюса Вілліса і Демі Мур позувала оголеною

На розміщеному в мережі фото 54-річна знаменитість відображена на тлі природи. На ній бюстгальтер коричневого кольору і широкі штани Ninja Joy із зав'язками на гомілках бренду LaQuan Smith. Актриса сфотографувалася з розпущеним хвилястим волоссям. Її образ доповнили босоніжки на підборах з відкритим носом.

Публікація набрала 121 тисячі лайків. Фанати розхвалили підтягнуте тіло актриси в коментарях.

Це цікаво: Rihanna влаштувала сюрприз своїй фанатці: вона привітала її з днем народження