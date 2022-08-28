Зваблива тренерка Ана Чері заінтригувала фотосесією у спідньому – 18+

Відома фітнес-тренерка Ана Чері продовжує ділитись пікантним контентом зі своїми прихильниками. Цього разу вона показала шматочок інтимної фотосесії майже без вбрання.

36-річна американська фітнес-модель та тренерка Ана Чері активно працює не тільки у залі, а й в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів підписників. І це не дивно, оскільки красуня регулярно надихає працювати над своїм тілом і обожнює ділитись пікантним контентом, передає Радіо MAXIMUM. І влітку кадрів у невеликій кількості одягу побільшало.

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Це підтверджують і кадри з нової фотосесії, у якій Ана постала лише у звабливій спідній, підкресливши свою апетитну фігуру. Зірка значну увагу приділяє своїй фізичній формі, а результат із захватом оцінили фанати, засипавши Чері коментарями з компліментами.

instagram.com/anacheri

instagram.com/anacheri

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