Без макіяжу та одягу: модель Келлі Гейл захопила новими фото – 18+

Популярна модель Келлі Гейл одна з тих красунь, яка надає перевагу активному відпочинку та не забуває про спортзал. Тому дівчина зовсім не соромиться демонструвати ефектну фігуру в мінімальній кількості одягу та навіть без нього.

27-річна шведська модель Victoria's Secret Келлі Гейл захоплює своєю вродою не лише на подіумах, а й на своєму профілі в інстаграмі. У дівчини з індійсько-австралійським походженням понад 1,6 мільйона підписників. Все тому, що красуня регулярно ділиться знімками зі своїх буднів та зовсім не комплексує з приводу своєї спортивної фігури, передає Радіо MAXIMUM. Тому не дивно, що на сторінці Келлі частіше можна зустріти світлини з невеликою кількістю вбрання.

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І нові фото не стали винятком, адже на них модель позує в бузковому спідньому та зовсім без одягу. Відсутність макіяжу та легке редагування кадрів лише підкреслили особливу красу Гейл. Не дарма красуня чимало часу проводить у тренажерному залі та обожнює активний відпочинок.

instagram.com/kellybellyboom

instagram.com/kellybellyboom

instagram.com/kellybellyboom

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