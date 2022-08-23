Колишня кохана Ді Капріо розбурхала мережу пікантною фотосесією – 18+

Відома модель Ніна Агдал, яка колись вкрала серденько голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, продовжує захоплювати публіку своїм розкішним виглядом. Зірка похизувалась звабливими формами у відвертій фотосесії майже без одягу.

30-річна данська модель та колишня дівчина Ді Капріо Ніна Агдал активно займається не тільки власною кар'єрою, а й своєю сторінкою в соцмережі Інстаграм. Там за дівчиною стежать понад 1,6 мільйона шанувальників, адже вона регулярно публікує кадри зі своїх буднів. Нещодавно Ніна нагадала прихильникам про чорно-білу зйомку з талановитим зірковим фотографом Джаредом Кока, для якої позувала у дуже пікантних образах, пише Радіо MAXIMUM.

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У серії мінімалістичних кадрів можна побачити Агдал у мереживному спідньому та взагалі без вбрання. Відвертість та впевненість дівчини у поєднанні з її ефектним виглядом підкорила серця фанатів, тож не дивно, що Ніну засипали компліментами. Ця дівчина неймовірна не лише на подіумі:

Джерело фото: instagram.com/ninaagdal

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