Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Колишня кохана Ді Капріо розбурхала мережу пікантною фотосесією – 18+

  • 48
Ніна Агдал зваблює фанів новою фотосесією - фото 1
Ніна Агдал зваблює фанів новою фотосесією / instagram.com/ninaagdal

Відома модель Ніна Агдал, яка колись вкрала серденько голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, продовжує захоплювати публіку своїм розкішним виглядом. Зірка похизувалась звабливими формами у відвертій фотосесії майже без одягу.

30-річна данська модель та колишня дівчина Ді Капріо Ніна Агдал активно займається не тільки власною кар'єрою, а й своєю сторінкою в соцмережі Інстаграм. Там за дівчиною стежать понад 1,6 мільйона шанувальників, адже вона регулярно публікує кадри зі своїх буднів. Нещодавно Ніна нагадала прихильникам про чорно-білу зйомку з талановитим зірковим фотографом Джаредом Кока, для якої позувала у дуже пікантних образах, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Міс Всесвіт Олівія Калпо захопила фанатів звабливими фото в бікіні

У серії мінімалістичних кадрів можна побачити Агдал у мереживному спідньому та взагалі без вбрання. Відвертість та впевненість дівчини у поєднанні з її ефектним виглядом підкорила серця фанатів, тож не дивно, що Ніну засипали компліментами. Ця дівчина неймовірна не лише на подіумі:

Колишня кохана Ді Капріо розбурхала мережу пікантною фотосесією – 18+ - фото 511920

Колишня кохана Ді Капріо розбурхала мережу пікантною фотосесією – 18+ - фото 511921

Колишня кохана Ді Капріо розбурхала мережу пікантною фотосесією – 18+ - фото 511922

Джерело фото: instagram.com/ninaagdal

Читайте також: Не фотошоп: зваблива тренерка Ана Чері похизувалась формами на відео – 18+

пропозиції партнерів
Новини