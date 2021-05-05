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Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+)

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Ана Чері в купальнику - фото 1
Ана Чері в купальнику / instagram.com/anacheri

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері розбурхала фанатів гарячими фото в купальнику. Ця дівчина не дарма постійно займається у спортзалі!

34-річна модель та тренерка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у 12 мільйонів. Все тому, що дівчина має власний курс занять з фітнесу, а також регулярно мотивує займатись спортом. До того ж, блогерка постійно займається у спортзалі, тому не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Зараз дівчина відпочиває та насолоджується спекотною погодою, тож не обійшлось без сонячних фото в купальниках. Ана приміряла чорний та рожевий купальники, які підкреслили її підтягнуту фігуру. Як зізналась тренерка, вона тішиться відпочинком попри те, що вже встигла стати жертвою комарів.

Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+) - фото 458088

Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+) - фото 458089

Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+) - фото 458090

Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+) - фото 458091

Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+) - фото 458092

Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+) - фото 458093

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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