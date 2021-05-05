Зваблива тренерка Ана Чері захопила фото в бікіні (18+)

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері розбурхала фанатів гарячими фото в купальнику. Ця дівчина не дарма постійно займається у спортзалі!

34-річна модель та тренерка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у 12 мільйонів. Все тому, що дівчина має власний курс занять з фітнесу, а також регулярно мотивує займатись спортом. До того ж, блогерка постійно займається у спортзалі, тому не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Зараз дівчина відпочиває та насолоджується спекотною погодою, тож не обійшлось без сонячних фото в купальниках. Ана приміряла чорний та рожевий купальники, які підкреслили її підтягнуту фігуру. Як зізналась тренерка, вона тішиться відпочинком попри те, що вже встигла стати жертвою комарів.

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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