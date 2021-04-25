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Тренерка Ана Чері захопила фанатів звабливим відео (18+)

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Ана Чері похизувалась фігурою - фото 1
Ана Чері похизувалась фігурою / instagram.com/anacheri

Популярна фітоняшка Ана Чері похизувалась ефектною фігурою майже без вбрання. Так дівчина привітала прихильників з Днем Землі.

34-річна модель та тренерка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у 12 мільйонів. Все тому, що дівчина має власний курс занять з фітнесу, а також регулярно мотивує займатись спортом. До того ж, блогерка постійно займається у спортзалі, тому не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджує і недавнє відео, на якому Ана позує на природі майже без одягу, прикривши пишні форми білою сорочкою.

"Оцініть все, що пропонує мати-природа. Зупиніться та понюхайте ці квіти. З Днем Землі від бджілок та від мене", – відзначила тренерка під звабливим роликом, який зібрав понад 95 тисяч вподобань за кілька днів.

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