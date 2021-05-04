Переможниця Холостяка-10 Даша Ульянова спокусливо вигнулася на березі океану

Переможниця шоу Холостяк-10 Даша Ульянова втілила в реальність свою мрію. Про це дівчина написала у своєму інстаграмі, показавши спокусливі фотографії.

Мрія красуні збулася – вона зараз відпочиває на Сейшельських островах, звідки ділиться неймовірними фотографіями.

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"Колись я дивилася Орел і решка з випуском про Сейшели і не могла навіть уявити, що опинюся тут. Але dreams come true і тепер я тут: спостерігаю ці приголомшливі види, вдихаю бриз Індійського океану і просто кайфую від життя. Збулася моя мрія про райські Сейшельські острови. Ущипніть мене хтось, якщо це не сон!", – повідомила Даша.

Ульянова вирішила жити і подорожувати на яхті, оскільки Сейшели – це понад 100 екзотичних островів і "було б просто злочином вибрати тільки один з них". "На яхті у нас є можливість висаджуватися практично на будь-якому острові, плавати в прекрасних бухтах, милуватися неймовірними світанками і заходами, рибалити і занурюватися в приголомшливий підводний світ. Ну і, звичайно ж, доступ до води 24/7 і житло з прямими і бічними видами на океан", – пояснила свій вибір переможниця Холостяка.

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