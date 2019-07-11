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Зваблива Ратажковскі показала, як носити головний тренд літа
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Популярна модель Емілі Ратажковскі не соромиться хизуватись спокусливими формами, а також активно стежить за модою. Дівчина з ідеальною фігурою показала, як правильно носити гарячий тренд літа.
27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі активно працює не лише над різноманітними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instragram. Дівчина добре знає, чого хочуть її фанати, тому не дивно, що у неї більш як 23 млн підписників.
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Нещодавно Емілі показала стильний стріт-лук, підкинувши ідею, як носити головний тренд літа - велосипедки. Для цього модель обрала короткий топ та оверсайз піджак, похизувавшись стрункою фігурою.
Гортайте галерею:
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