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Зваблива Ратажковскі показала, як носити головний тренд літа

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Емілі Ратажковскі приміряла головний тренд літа - фото 1
Емілі Ратажковскі приміряла головний тренд літа / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі не соромиться хизуватись спокусливими формами, а також активно стежить за модою. Дівчина з ідеальною фігурою показала, як правильно носити гарячий тренд літа.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі активно працює не лише над різноманітними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instragram. Дівчина добре знає, чого хочуть її фанати, тому не дивно, що у неї більш як 23 млн підписників.

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Нещодавно Емілі показала стильний стріт-лук, підкинувши ідею, як носити головний тренд літа - велосипедки. Для цього модель обрала короткий топ та оверсайз піджак, похизувавшись стрункою фігурою.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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