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Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу

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претендентки на титул Міс Україна Всесвіт 2019 - фото 1
претендентки на титул Міс Україна Всесвіт 2019

Уже 24 жовтня відбудеться конкурс краси Міс Україна Всесвіт 2019, на перемогу в якому є 16 претенденток із різних куточків нашої Батьківщини. До вашої уваги коротка біографія та фото всіх дівчат. Знайомтеся!

Міс Україна Всесвіт проходить щорічно з 2006 року. Одна переможниця конкурсу отримує змогу представити нашу державу на найбільш престижному світовому конкурсі "Міс Всесвіт"-2019.

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На конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2019", який відбудеться 24 жовтня, глядачам представлять 16 українських красунь, які обійшли понад тисячу кандидаток.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363422

Корону найкрасивішій дівчині вручить тогорічна переможниця конкурсу – Каріна Жосан.

Учасниці Міс Україна Всесвіт 2019: біографія + фото

1. Анастасія Суббота

  • Місто: Запоріжжя
  • Вік: 26 років

Професійна модель. Захоплення: живопис, спортивна хореографія, подорожі, вивчення нових мов, кулінарія. Вважає себе комунікабельною, веселою, сильною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363435

2. Анастасія Яковлєва

  • Місто: Київ
  • Вік: 27 років

Журналістка, піарниця. 4 роки працювала на телебаченні. Захоплення: танці, журналістика, сучасне мистецтво. Вважає себе щирою, доброю, чесною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363430

3. Аніта Шиян

  • Місто: Харків
  • Вік: 22 роки

Студентка Харківського обласного медичного коледжу. Майстер спорту з синхронного плавання. Захоплення: спорт, вивчення іноземних мов. Володіє 5 мовами: англійська, французька, українська, російська та іврит. Вважає себе упевненою та наполегливою.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363431

4. Антоніна Трохименко

  • Місто: Київ
  • Вік: 23 роки

Закінчила навчання за напрямом підготовки "Англійська філологія", працювала вчителем англійської мови. Захоплення: верхова їзда, подорожі. Цікавиться автобіографіями видатних людей. Вважає себе цілеспрямованою, життєрадісною, доброю. Найбільше в людях цінує почуття власної гідності, розум і доброту.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363436

5. Богдана Плотиця

  • Місто: Вінниця
  • Вік: 21 рік

Навчається в медичному університеті, в майбутньому планує пов'язати своє життя зі спеціальністю "Онкологія" та займатися реконструктивною пластичною хірургією. Бере участь у благодійних заходах, направлених на підтримку дітей з вадами розвитку. Її захоплення це медицина. Організовує конкурси краси у своєму університеті та місті. Вважає себе цілеспрямованою та розумною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363426

6. Олена Боднар

  • Місто: Козятин
  • Вік: 20 років
  • Навчається у Національному транспортному університеті за спеціальністю "Оцінка нерухомого майна". Захоплюється моделінгом та психологією. Вважає себе білявою цілеспрямованою кар'єристкою.
Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363423

7. Олена Муркіна

  • Місто: Донецьк
  • Вік: 24 роки

Майбутня дизайнерка інтер'єру, модель. Захоплення: сходження в гори, флай йога, плавання, книги. Вважає себе життєрадісною, щирою, вдячною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363438

8. Єлизавета Маруняк

  • Місто: Київ
  • Вік: 19 років

Три роки займалася цирковим мистецтвом і виступала в цирку, 10 років – художньою гімнастикою. Захоплення: спорт, математика, малювання та кулінарія. Вважає себе амбітною, цілеспрямованою, харизматичною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363434

9. Ліза Ястремська

  • Місто: Київ
  • Вік: 26 років
  • Захоплення: дизайн одягу, моделінг, подорожі. Вважає себе позитивною, вдячною. Шанує Бога.
Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363439

10. Кристина Азарова

  • Місто: Київ
  • Вік: 27 років

Закінчила інститут управління при Президенті. Захоплення: вокал, йога, верхова їзда. Вважає себе цілеспрямованою, впевненою, талановитою.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363433

11. Марина Володіна

  • Місто: Київ
  • Вік: 22 роки

Захоплення: акторська майстерність, вокал, латиноамериканські танці, вивчення мов. Вважає себе цілеспрямованою, комунікабельною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363437

12. Марина Михайлова

  • Місто: Одеса
  • Вік: 27 років

Навчалася на факультеті міжнародних відносин, зараз вчиться на факультеті журналістики. Володіє турецькою мовою. Захоплюється екстремальними видами спорту, дайвінгом, віндсерфінгом, лижами. Любить книги, подорожі та писати вірші. Вважає себе розумною та щасливою, щирою людиною та вірним другом.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363425

13. Оксана Баранецька

  • Місто: Івано-Франківськ
  • Вік: 24 роки

Весільний Церемоніймейстер. Викладає ораторське мистецтво в дитячій модельній школі. Вважає себе справжньою господинею, вміє готувати всі традиційні українські страви. Захоплення: вишиває ікони бісером, обожнює співати, писати вірші та пісні. Вважає себе творчою, цілеспрямованою та харизматичною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363428

14. Оксана Ватаманюк

  • Місто: Чернівці
  • Вік: 23 роки

Телеведуча на каналі "UA:Буковина". Співає в народному колективі, грає на фортепіано. Вважає себе комунікабельною. Завжди легко знаходить спільну мову з людьми, заряджає позитивом та енергією.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363432

15. Юлія Бельченко

  • Місто: Київ
  • Вік: 26 років

Закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка, ступінь магістра здобула у Польщі. Працює у сфері реклами. Захоплення: графічний дизайн, живопис. Вивчає мову жестів. Вважає себе відповідальною, цілеспрямованою, позитивною.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363429

16. Яніна Рибалко

  • Місто: Київ
  • Вік: 19 років

Оперна співачка. Одночасно навчається на двох денних формах навчання – на вокальному факультеті в консерваторії та юридичному в КНУ ім. Тараса Шевченка. Захоплення: гра на роялі, кінний спорт, плавання, фігурне катання. Вважає себе відкритою людиною з чудовим почуттям гумору.

Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу - фото 363427

До теми: Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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