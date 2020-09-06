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Зваблива модель Жасмін Тукс розбурхала крихітною сукнею

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Жасмін Тукс показала ефектну фігуру - фото 1
Жасмін Тукс показала ефектну фігуру / instagram.com/jastookes

Відома модель Жасмін Тукс захопила фанатів яскравим образом, адже приміряла крихітну леопардову сукню, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

29-річна американська топ-модель Жасмін Тукс підкорює серця фанатів не тільки на модних показах та на обкладинках відомих видань. Дівчина з ангельським обличчям та ідеальним тілом веде акаунт в соцмережі Instagram, де має понад 4 мільйони підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться кадрами зі зйомок, тренувань та звичайних буднів.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати, що розкішно виглядає не лише на подіумі та у рекламах, а й на прогулянках. І це підтверджують нові фото Жасмін, на яких вона приміряла леопардову міні з ефектними розрізами. Така сукня лише підкреслила фігуру моделі.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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