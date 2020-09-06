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Розкута Демі Роуз захопила пікантними фото в бікіні
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Популярна модель Демі Роуз кожним своїм фото підтверджує, що не обов'язково мати модельні форми, щоб привертати увагу та бути красивою. Тут спекотно!
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів шанувальників. А все тому, що красуня з невисоким зростом у 157 см має осину талію та пишні форми. Тому дівчину часто називають англійською Кім Кардашян. Не варто забувати і про те, що у Демі немає комплексів щодо своєї фігури, тому на сторінці регулярно з’являються пікантні фото у відвертому вбранні.
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Нещодавно красуня вирішила продовжити пляжний сезон, тож поділилась серією фото в яскравих купальниках, які лише підкреслюють її розкішні форми.
Гортайте галерею:
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