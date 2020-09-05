Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Алессандра Амбросіо завела шанувальників ідеальним тілом у крихітному бікіні

  • 73
Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Супермодель Алессандра Амбросіо не перестає радувати свої підписників в Instagram відвертими фото з Мальдів. У відпустку з собою красуня прихопила безліч стильних нарядів, якими хизується перед шанувальниками.

Цього разу Алессандра Амбросіо приміряла білий купальник, який найкращим чином продемонстрував її спортивну фігуру, а також ідеальну засмагу. Зірка опублікувала кілька фото з різних ракурсів, даючи фанатам досхочу себе розглянути.

І ще: Скандальна Кім Кардашян похвалилася фігурою в рожевому бікіні

Тонка талія, залізний прес, стрункі ноги і пружні сідниці в поєднанні з жіночним силуетом та апетитними формами подіяли на коментаторів як завжди збудливо, які засипали красуню компліментами.

Алессандра Амбросіо завела шанувальників ідеальним тілом у крихітному бікіні - фото 423756

Алессандра Амбросіо завела шанувальників ідеальним тілом у крихітному бікіні - фото 423757

Читайте також: Секс-бомба: 54-річна Сальма Хайєк відзначила день народження світлиною в купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)
  • 30 серпня, 18:50
  • 1091
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 257
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2497291
Загрузка...
Новини