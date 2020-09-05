Алессандра Амбросіо завела шанувальників ідеальним тілом у крихітному бікіні

Супермодель Алессандра Амбросіо не перестає радувати свої підписників в Instagram відвертими фото з Мальдів. У відпустку з собою красуня прихопила безліч стильних нарядів, якими хизується перед шанувальниками.

Цього разу Алессандра Амбросіо приміряла білий купальник, який найкращим чином продемонстрував її спортивну фігуру, а також ідеальну засмагу. Зірка опублікувала кілька фото з різних ракурсів, даючи фанатам досхочу себе розглянути.

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Тонка талія, залізний прес, стрункі ноги і пружні сідниці в поєднанні з жіночним силуетом та апетитними формами подіяли на коментаторів як завжди збудливо, які засипали красуню компліментами.

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