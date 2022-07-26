Зваблива модель Ізабель Метерс захопила новими фото в бікіні

Новеньке обличчя модельного бізнесу Ізабель Метерс зачаровує своєю вродою та частенько отримує порівняння з Беллою Хадід. Але й ця красуня має свої родзинки у зовнішності та розкішну фігуру, що підтверджують свіжі фото.

23-річна австралійська модель Ізабель Метерс впевнено підкорює не лише світ моди, а й серця шанувальників. Тож не дивно, що за цією чарівною дівчиною в інстаграмі стежать понад 1,6 млн користувачів. Тут вона ділиться моментами зі своїх буднів та зйомок, а також не соромиться показувати себе без макіяжу і фотошопу, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стала свіжа серія кадрів з грецького острова Міконос. Саме там дівчина зараз насолоджується пляжним сезоном, тому не дивно, що на знімках позує у крихітному яскравому купальнику та у капелюсі. За короткий час допис зібрав понад 141 тисячу вподобайок та кілька сотень коментарів з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/isabellemathersx

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