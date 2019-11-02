Зваблива Міс Всесвіт 2012 розбурхала мережу пікантними фото

Відома модель Олівія Калпо знову привернула увагу користувачів ефектними кадрами в мінімальній кількості одягу. Ця дівчина завжди готова похизуватись ефектною фігурою.

27-річна американська модель та володарка титулу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно займається не тільки кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 4 мільйони підписників. А все тому, що дівчина ділиться майже всім зі своїми фанатами. До того ж, Олівія не соромиться хизуватись свою ефектною фігурою навіть без одягу.

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Нещодавно красуня показала гарячі кадри зі зйомки для Esquire México, на яких позує у червоному ретро-боді з ефектним вирізом. Ця краля знає, як привернути до себе увагу, і з кожним роком виглядає ще розкішніше!

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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