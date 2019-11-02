Спокуслива Емілі Ратажковскі роздяглась в Insagram (гарячі фото)

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила шанувальників свіжими фото у білизні. Ця дівчина уміє рекламувати спіднє власного бренду, адже виглядає розкішно!

28-річна американська акторка, модель та бізнеследі Емілі Ратажковскі активно займається не лише різноманітними проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 млн підписників. І це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо свого тіла та ділиться майже всім, що трапляється у її житті

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Нещодавно Емілі похизувалась стрункою фігурою у білизні та спортивних штанцях. Варто відзначити, що Ратажковскі має власний бренд спіднього для жінок, який уміє прорекламувати на своїх апетитних формах. Тут спекотно:

Джерело фото: instagram.com/emrata

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