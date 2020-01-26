Зваблива Міс Всесвіт 2012 підкорила фото лише у халаті

Найкрасивіша дівчина світу 2012 Олівія Калпо з кожним роком виглядає все ефектніше і не приховує цього. А недавні світлини моделі підкорили фанатів!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

І ще: Розкішна Демі Роуз розхвилювала фото у непомітному бікіні

Це підтверджує і недавня серія світлин, на яких Олівія позує лише у білому халатику на голе тіло. Важко не помітити вроду та форми Калпо, які вже оцінили у понад 200 тисяч лайків.

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

Читайте також: Спокуслива Емілі Ратажковскі заінтригувала пікантним фото