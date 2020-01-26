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Розкішна Демі Роуз розхвилювала фото у непомітному бікіні

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Форми Демі Роуз важко не помітити - фото 1
Форми Демі Роуз важко не помітити / instagram.com/demirosemawby

Відома модель Демі Роуз продовжує підкорювати серця шанувальників своїми ефектними формами. Цього разу красуня обрала сонячне фото у купальнику, який майже ніхто не помітив.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Також дівчина не соромиться ділитись спокусливими знімками у відвертому вбранні і навіть без нього. Будемо чесні, що за одягом важко приховати незвичайні форми Демі. А недавнє селфі в купальнику змусило багатьох прихильників не помітити бікіні взагалі.

instagram.com/demirosemawby - фото 382251
instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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