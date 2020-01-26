Розкішна Демі Роуз розхвилювала фото у непомітному бікіні

Відома модель Демі Роуз продовжує підкорювати серця шанувальників своїми ефектними формами. Цього разу красуня обрала сонячне фото у купальнику, який майже ніхто не помітив.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Також дівчина не соромиться ділитись спокусливими знімками у відвертому вбранні і навіть без нього. Будемо чесні, що за одягом важко приховати незвичайні форми Демі. А недавнє селфі в купальнику змусило багатьох прихильників не помітити бікіні взагалі.

instagram.com/demirosemawby

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