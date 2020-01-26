Спокуслива Емілі Ратажковскі заінтригувала пікантним фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову привернула увагу шанувальників знімками, на яких позує у шкіряній куртці поверх білизни. Ця дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі обожнює публікувати звабливі фото.

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Це підтверджує і недавній допис зірки з колажем зі світлин, на яких вона позує лише у білизні та шкіряній куртці. Таким чином Ратажковскі заінтригувала прихильників майбутньою новинкою від власного бренду спіднього Inamorata. Вийшло доволі вдало:

instagram.com/emrata

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