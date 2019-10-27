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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Зваблива Малефісента: Демі Роуз розбурхала фанів гарячим образом

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Демі Роуз показала фігуру - фото 1
Демі Роуз показала фігуру / instagram.com/demirosemawby

Відома модель Демі Роуз нагадала про наближення Хеловіна новим спокусливим образом. Дівчина приміряла відвертий боді та квіткові роги, через що фанати вже порівняли її з Малефісентою.

25-річна британська фотомодель і блогерка Демі Роуз хоч і має зріст всього 157 см, однак компенсує це розкішний бюст та тонкою талією, а також відсутністю комплексів. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать більш як 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Демі вирішила показати, як готується до Хеловіна, тому поділилась пікантним фото у сяючому боді, який підкреслив її апетитні форми, а також з ріжками на голові. Коментатори одразу ж почали порівнювати модель з юною і сексуальною версією Малефісенти. Тут спекотно:

instagram.com/demirosemawby - фото 364086
instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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